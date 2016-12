Aldi UK Chefeinkäufer geht in Ruhestand

Seit mehr als 22 Jahren ist Tony Baines bei Aldi in Großbritannien beschäftigt, Ende kommenden Jahres verabschiedet sich der Chefeinkäufer des Discounters in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt die Einkaufsdirektorin Julie Ashfield an.

