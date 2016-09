Amazon-Rivale Walmart plant Beteiligung an indischem E-Commerce-Riesen

Walmart will in Indien offenbar eine weitere Front gegen seinen Online-Rivalen Amazon eröffnen: Nach der Übernahme von Jet.com in den USA und der strategischen Partnerschaft mit JD.com in China plant der US-Einzelhandelsgigant laut Medienberichten nun den Einstieg beim Online-Elektronikhändler Flipkart.

