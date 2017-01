Arbeit 4.0 Modernisierung am Arbeitsplatz zu langsam

Die Arbeitsumgebung spielt in der digitalisierten Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die notwendige Modernisierung der Arbeitsplätze hinkt in Deutschland allerdings hinterher.

In Europa ist sie im Schnitt in 38 Prozent der Unternehmen bereits fortgeschritten. Hierzulande nur bei 29 Prozent, die Hälfte (48 Prozent) steht noch ganz am Anfang. Das zeigt die von Matrix24 unterstützte Studie "Digital Workplace in Europe". 90 Prozent der befragten IT- und HR-Manager in Deutschland sprechen der Qualität der Arbeitsumgebung große Bedeutung für die Performance der Mitarbeiter und den Unternehmenserfolg zu.

Schlagworte zu diesem Artikel: Modernisierung

Arbeitsplatz

Digitalisierung