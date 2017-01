Arbeitszeit flexibilisieren Handel lehnt befristete Teilzeit ab

Der Handelsverband Deutschland (HDE) kritisiert den aktuellen Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zum Teilzeitrecht. "Teilzeitarbeitnehmer sind schon heute arbeitsrechtlich in einer sehr guten Position.

Ein weiterer Ausbau der Rechte ist an dieser Stelle überflüssig und sorgt für ein Ungleichgewicht zulasten der Arbeitgeber", so der HDE-Geschäftsführer für Arbeit und Sozialpolitik, Jens Dirk Wohlfeil. Der Entwurf sieht einen neuen Anspruch der Arbeitnehmer auf eine zeitlich befristete Verringerung ihrer Arbeitszeit und vorzeitige Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit vor. Bereits heute aber sind Arbeitgeber verpflichtet, aufstockwillige Teilzeitbeschäftigte bei der Besetzung von Vollzeitarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen.