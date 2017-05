Arbeitszeiten Viele Überstunden in Konsumgüterbranche

Schlagworte zu diesem Artikel: Überstunde

Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitszeitmonitor 2017 der Beratung Compensation Partner. Auch Kosmetik- und Lebensmittelindustrie tauchen weit oben in der Statistik auf. Aber beim Ausgleich von Überstunden schneiden sie besser ab: So bekommen nur 38,5 Prozent der Beschäftigten in der Gebrauchsgüterbranche Ausgleich für ihre durchschnittlich 4,47 Überstunden, in der Lebensmittelbranche sind es 48 Prozent.