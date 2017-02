Ausbildung Galeria Kaufhof steigert Azubi-Zahl

Fast 25 Prozent mehr Ausbildungsplätze als 2016, nämlich 451, möchte Galeria Kaufhof in diesem Jahr besetzen. Den Schwerpunkt bildet mit 350 Plätzen die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel.

Schlagworte zu diesem Artikel: GALERIA Kaufhof

Ausbildungsplatz

Einzelhandel

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Personalchef Jens Berger reagiert damit darauf, dass ein Viertel der Mitarbeiter älter als 55 Jahre alt ist. Er ist stolz, dass in den letzten beiden Jahren über 70 Prozent der Auszubildenden übernommen wurden. Zum vierten Mal in Folge gehört Galeria Kaufhof zu den ‚Top Employer-Unternehmen‘ in Deutschland.