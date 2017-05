Auslagerung Bünting verkleinert Logistik von Mytime

Bünting setzt bei Mytime den Rotstift an: Der norddeutsche Händler lagert Teile der Logistik seine Online-Supermarkts an einen externen Dienstleister aus. 70 Stellen sollen so eingespart werden.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.