Auswahlkriterien Vorstände gleichen sich

Die Werdegänge der Vorstandsmitglieder in DAX-Unternehmen folgen zunehmend einem ähnlichen Muster: Wirtschaftswissenschaftler dominieren, unternehmensinterne Kandidaten – so genannte "Eigengewächse" – sind die Regel. 80 Prozent der amtierenden Vorstände haben ihre Karriere zum größten Teil auch innerhalb derselben Branche verbracht. Bei den Vorstandsvorsitzenden sind es mehr als 90 Prozent.



Quereinsteiger wie jüngst Kasper Rorsted, der von Henkel zu Adidas gewechselt ist, sind die Ausnahme. Die Zahl der parallel ausgeübten Aufsichtsratsposten ist in den letzten Jahren von fünf auf zwei zurückgegangen.

Wesentliche Veränderungen sind dagegen beim Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder zu verzeichnen, der inzwischen bei 11 Prozent liegt. Aktuell sind 20 der 197 Vorstandsmitglieder in DAX-Unternehmen weiblich. Die Mehrheit der Frauen ist für Zentralbereiche wie Personal, Compliance und Recht verantwortlich.



Dies ist das Ergebnis des aktuellen DAX-Vorstands-Reports, mit dem die Personalberatung Odgers Berndtson bereits zum fünften Mal die Profile sämtlicher Vorstandsmitglieder im DAX untersucht hat.



Der typische DAX-Vorstand war nach dem Wirtschaftsstudium einige Jahre im Ausland. Bevor er mit 48 Jahren in den Vorstand berufen wurde, hat er bereits 11 Jahre im Unternehmen gearbeitet. Heute ist er 53 Jahre alt und verdient im Schnitt 3,4 Millionen Euro pro Jahr.

"Trotz vielfältiger Krisen und technologischer Herausforderungen sind die Entscheidungskriterien bei der Besetzung der deutschen Vorstandsposten in den letzten zehn Jahren weitgehend unverändert", sagt Klaus Hansen, Geschäftsführer von Odgers Berndtson Deutschland. Die Werdegänge hätten sich sogar weiter angeglichen.