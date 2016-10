BPM-Studie Digitalisierung braucht Qualifikation

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Außerdem seien die Personalbereiche zu wenig in die unternehmensinternen Veränderungen eingebunden. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Befragung des Bundesverbands der Personalmanager (BPM) und der Unternehmensberatung A.T. Kearney unter 4.000 Personalverantwortlichen.Weniger als die Hälfte der Unternehmen habe bereits eine klare Antwort darauf, wie sich ihre Organisation für die digitale Welt verändern muss.