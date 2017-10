Beauty-Rollout Sephora plant Expansions-Offensive

Parfümerieplayer Sephora geht nach dem Start bei Kaufhof in Deutschland schneller als erwartet in die Vollen: Die LVMH-Tochter bereitet die Expansion mit eigenen Filialen und den Start ihres Onlineshops vor. Vier Monate nach dem Markteinstieg geht Sephora die nächste Ausbaustufe seines noch jungen Deutschland-Geschäftes an. Parallel zu den bislang fünf Boutique-Shops bei Kooperationspartner Kaufhof plant der Parfümerieweltmarktführer nun, mit eigenen Filialen und einem eigenen Onlineshop vorzustoßen.

