Belgischer Einzelhändler Food Lion investiert in den USA

Food Lion unterzieht seine US-Märkte einer Renovierung. Dabei baut die Tochter der US-Niederlassung von Delhaize die 1000 mehrheitlich an der Ostküste betriebenen Märkte nach und nach um. In diesem Jahr sind 71 Outlets in der Region um Richmond an der Reihe.

