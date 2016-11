Beteiligung Alibaba investiert ins Stationäre

Alibaba baut sein Engagement im stationären Einzelhandel weiter aus: So beteiligt sich der chinesische Onlinehandelsriese aktuell am chinesischen Discountunternehmen Sanjiang Shopping Club. In den Club, der über 160 Märkte betreibt, investiert Alibaba umgerechnet 273 Mio. Euro.

