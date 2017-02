Beteiligung KKR-Einstieg bei GfK beinahe perfekt

Der Finanzinvestor KKR ist beim Markforschungsunternehmen GfK fast am Ziel: Mit Ablaufen einer Frist am Freitag haben Aktionäre dem US-Unternehmen mehr als 18,54 Prozent ihrer Anteile angeboten und damit die Mindestannahmeschwelle überschritten. Die GfK will sich mit Unterstützung des Investors strategisch besser aufstellen.

