Betriebsrat Edeka hat Ärger mit Tengelmännern

Die Integration von 175 Tengelmann-Filialen in die Edeka-Region Südwest gelingt nicht ohne Reibung: Der Betriebsrat klagt in einem offenen Brief an die Geschäftsführung über "massive Arbeitszeitverstöße" und droht mit rechtlichen Schritten.

