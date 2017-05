Betriebszugehörigkeit Gros der Mitarbeiter bleibt ein Jahrzehnt

Schlagworte zu diesem Artikel: Beschäftigungsdauer

Destatis

Betriebszugehörigkeit

Jahrzehnt

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

So waren 2015 gante 45 Prozent der Beschäftigten ab 25 Jahren seit mindestens zehn Jahren bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber tätig. Noch treuer sind Führungskräfte. Sie erreichen 53 Prozent. 18 Prozent der Beschäftigten arbeiteten seit fünf bis zehn Jahren beim selben Unternehmen und über ein Drittel gab eine Beschäftigungsdauer von weniger als fünf Jahren an. Besonders wechselfreudig sind Mitarbeiter in Dienstleistungsberufen und Hilfsarbeitskräfte.