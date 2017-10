Börsengang Hello Fresh will bis zu 357 Millionen einnehmen

Hello Fresh nennt Details zum geplanten Börsengang: Der Kochboxenversender legt die Preisspanne der neu auszugebenden Aktien auf 9 bis 11,50 Euro. Der Kochboxenversender Hello Fresh hat die Preisspanne für seine neu auszugebenden Aktien bekanntgegeben. Diese liege bei 9,00 bis 11,50 Euro je Anteilschein, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Sollte Hello Fresh alle gut 31 Millionen Papiere inklusive Mehrzuteilungsoption losschlagen können, würden dem Unternehmen 357 Millionen Euro zufließen.

