Brand Relevance Index Amazon ist die wichtigste Marke für deutsche Verbraucher

Amazon will sich mit seinen Diensten für Kunden unentbehrlich machen – nirgendwo ist der US-Internetkonzern damit so erfolgreich wie in Deutschland: Keiner anderen Marke messen deutsche Verbraucher im Brand Relevance Index der Beratung Prophet so viel Bedeutung für ihr Leben bei. Nur eine einzige klassische Händler-Marke hat es unter die Top 50 geschafft.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.