Brand Relevance Index Diese Marken sind für deutsche Verbraucher am wichtigsten

Apple ist die relevanteste Marke in Deutschland. Wie der Brand Relevance Index zeigt, stößt der Tech-Gigant einen anderen von der Spitzenposition. In den Top 50 finden sich mit Aldi und dm zudem zwei Händler aus dem stationären LEH. Die bedeutendste Marke in Deutschland heißt Apple. Dies ermittelte das Beratungsunternehmen Prophet im Brand Relevance Index. Wie schon bei der ersten Auflage des Rankings im Vorjahr, dominieren amerikanischen Branchengrößen die Top 10.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.