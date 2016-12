Bringdienste Lieferando-Eigner verleibt sich Resto-In ein

Der Dienstleister für Essenslieferungen Takeaway.com schluckt seinen kleineren Wettbewerber Resto-In in Deutschland und Belgien. Das Angebot in den bislang einzigen deutschen Städten Berlin und Hamburg wird in die Tochter Lieferando integriert.

