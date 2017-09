Bürgerentscheid Duisburger stoppen neues Outlet Center

Das geplante Outlet Center in Duisburg wird nicht realisiert. Mit denkbar knapper Mehrheit stimmten die Wähler bei einem Bürgerentscheid gegen das umstrittene Einzelhandelsprojekt. Der Investor will das Votum der Duisburger respektieren. Nach dem Bürgerentscheid gegen den geplanten Bau des größten deutschen Designer-Outlets in Duisburg hat der spanische Outlet-Center-Betreiber Neinver einen Stopp des Projekts angekündigt.

