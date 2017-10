C&A Caparros holt Rewe- und Transgourmet Manager an Bord

Erst Lebensmittel, jetzt Bekleidung: So wie Europa-Vorstandschef, Alain Caparros, kommt auch der neue Deutschland-Landesdirektor des Bekleidungsfilialisten C&A aus der Lebensmittelbranche. Der ehemalige Transgourmet-Manager Mohamed Bouyaala übernimmt bei dem Bekleidungsfilialisten C&A als Director of Country Germany die Leitung des Deutschland-Geschäfts. Am 1. Januar wird er den neuen Posten antreten.

