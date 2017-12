C+C-Tochter Mios Edeka Minden kauft Großhändler für Medizinprodukte

Die Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover sucht nach neuen Wachstumsfeldern außerhalb ihres Kerngeschäfts: Mit dem Zukauf eines Spezialisten im medizinischen Bereich wollen sich die Genossen im C+C-Geschäft breiter aufstellen.

Die Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover will am stark wachsenden Gesundheitsmarkt durch einen Zukauf partizipieren: So übernimmt die Tochterg