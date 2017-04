Candidate Experience Überforderung bei der Jobsuche

Schlagworte zu diesem Artikel: Jobsuche

Erste Rätsel geben bereits die Stellenanzeigen auf. 42,5 Prozent der Befragten halten sie oft für so unklar formuliert, dass sich nur schwer einschätzen ließe, was sich dahinter verbirgt. 40 Prozent geben an, sich im Dschungel der Online-Stellenbörsen kaum zurechtzufinden. 41,7 Prozent finden es sehr aufwändig, ihre Unterlagen für verschiedene Stellenangebote immer wieder neu aufzubereiten und den Überblick über alle laufenden Bewerbungsprozesse zu behalten. Als größte Hürde sehen 43 Prozent ihr fehlendes Talent zum Netzwerken.