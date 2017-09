China-Geschäft Lidl verkauft nun auch bei JD.com

Lidl verstärkt seine Präsenz in China: Wenige Monate nach dem Start auf Alibabas Tmall verkauft der Discounter nun seine Produkte auch beim größten Wettbewerber. Der Discounter Lidl hat am heutigen Donnerstag einen Online-Shop auf der E-Commerce-Plattform JD.com Worldwide eröffnet. In diesem offerieren die Neckarsulmer den Kunden aus dem Reich der Mitte über 100 Eigenmarken-Artikel.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.