Convenience Albert Heijn installiert Gastro-Module in XL-Märkten

Der Lebensmittelhändler Albert Heijn pflanzt seinen XL-Großflächen neue Gastronomie-Angebote ein: Mit einem Café sowie einer Deli-Küche will die Ahold-Delhaize-Tochter auf der Fläche künftig stärker dem Convenience-Trend folgen. Der Pilotmarkt hat in Amsterdam eröffnet, dutzende weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.

