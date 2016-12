Convenience-Laden Amazon enthüllt Supermarktkonzept "Go"

Anfang kommenden Jahres eröffnet Amazon in den USA seinen ersten Lebensmittel-Markt "Amazon Go". Bei dem Kleinflächenkonzept setzt der Online-Riese auch stationär auf die neuste Technologie: Der erste Convenience-Markt in Seattle kommt gänzlich ohne Kassen aus.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.