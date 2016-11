Convenience Rewe To Go startet in Frankfurt

Rewe rollt das Convenience-Format "To Go" weiter aus. Am Donnerstag haben die Kölner einen 274 qm großen Standort im Frankfurter Bahnhofsviertel eröffnet. Neben einem Sortiment von rund 1.400 Artikeln bietet die Filiale an der Fensterfront einen großzügigen Sitzbereich. Damit betreiben die Kölner nun zwölf City-Standorte.

