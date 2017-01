Dash Button Amazon verschickt Überraschungsboxen für Süßes

Der Online-Händler Amazon geht das nächste Testfeld bei E-Food an: Nun probiert sich der Händler in den USA auch an Überraschungsboxen für hochwertige Süßwaren. Diese gibt es aber nicht einfach so im Shop zu erwerben, sondern nur über einen Dash-Button.

