Deutschland Online-Handel wächst weiter zweistellig

Mit einem Plus von 12 Prozent knabbert der E-Commerce weiter an den stationären Umsätzen. Vor allem Einrichtungsgegenstände, Heimerwerkerbedarf und Lebensmittel erfreuen sich im Netz steigender Beliebtheit. Dagegen flachen die Wachstumsraten in gesättigteren Kategorien ab.

