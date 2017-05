Digitalisierung Sportscheck beteiligt sich an Sportplattform

Die Otto-Tochter Sportscheck will sich in der Kategorie Sport breiter aufstellen. Dabei helfen soll die Beteiligung an der Fitness-Plattform Fitfox, die Training in Fitness-Clubs vermittelt.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.