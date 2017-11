Digitalisierung an Hochschulen Tengelmann stiftet E-Commerce-Professur

Digitalisierung an Hochschulen

Um das Thema E-Commerce weiter voranzubringen, übernimmt Tengelmann für fünf Jahre die Finanzierung einer Stiftungsprofessur an der Hochschule Ruhr West. Das Handelsunternehmen stellt 500 000 Euro zur Verfügung.

Es möchte etwas dagegen tun, dass sich E-Commerce in Hochschul-Lehrplänen bisher kaum widerspiegelt. Der Lehrstuhlinhaber soll sich nicht nur der Forschung und Lehre im Studiengang E-Commerce widmen, sondern auch aktiv den Ausbau das neuen Fachgebiets in Mülheim an der Ruhr und Bottrop vorantreiben.