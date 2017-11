Discount Aldi gibt wieder den Takt vor

Aldi hält den Handel in Atem: Mit Zuwächsen weit über Branchenschnitt treibt der Discounter die Konkurrenz vor sich her. Jetzt stockt Aldi Süd die Investitionen noch einmal auf Rekordniveau auf. Zu höheren Preisen soll das nicht führen. Man nehme dafür "Einbußen beim Ergebniswachstum" in Kauf. Aldi Süd kündigt "das größte Investitionsprogramm der Firmengeschichte" an.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.