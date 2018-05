Discount Lidl will das Sortiment ausweiten

Lidl will das Sortiment ausweiten

Um im Heimatmarkt eine Antwort auf die neue Stärke von Aldi zu finden, will Lidl sein Sortiment ausbauen. Bei Kaufland sieht man sich trotz hoher Verluste in Deutschland wieder auf Kurs. Die Schwarz-Gruppe dürfte in diesem Jahr erstmals mehr als 100 Mrd. Euro Umsatz erreichen.

Unternehmenschef Klaus Gehrig verordnet Lidl wieder mehr Offensivgeist. "Wir sind zu zurückhaltend", kritis