Drittes Liefergebiet Amazon nimmt Fresh in München ans Netz

Mit München hat Amazon am Mittwoch das dritte Liefergebiet für seinen Lebensmittel-Zustellservice Fresh scharf geschaltet. Wie schon in Berlin und Hamburg ergänzt der Online-Händler auch in der Isar-Metropole sein Sortiment mit Spezialitäten lokaler Anbieter, darunter Dallmayr, Frischeparadies sowie Händler vom Viktualienmarkt.Während Amazon seinen Lieferdienst Fresh in den USA gerade erst ausgedünnt hat, geht die Expansion in Deutschland weiter: Seit heute ist das Lebensmittel-Angebot des Online-Riesen auch in München verfügbar.

