Drittes Quartal Ahold Delhaize enttäuscht Analysten

Der Preisdruck und der harte Wettbewerb in den USA haben Ahold Delhaize im dritten Quartal nicht ganz so stark wachsen lassen, wie von Analysten erwartet. So stieg der Umsatz um 2,6 Prozent, der Gewinn um 4,3 Prozent.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.