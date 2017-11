Drittes Quartal Hawesko will Profitabilität im digitalen Umbau stabil halten

Der Betreiber von Jacques' Wein-Depot knüpft im dritten Quartal an die gute Entwicklung des bisherigen Geschäftsjahres an. Umsatz und Ebit legen jeweils um rund 6 Prozent zu. Trotz eines gerade laufenden Digitalisierungsprogramms will Hawesko die Profitabilität auf dem Niveau des Vorjahres halten.Die Weinhandelsgruppe Hawesko hat ihr Wachstumstempo im dritten Quartal (Stichtag 30. September) gegenüber den Vorjahren leicht erhöht: Mit einem Zuwachs von 6,1 Prozent auf 110,7 Mio.

