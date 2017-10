Duale Ausbildung dm internationalisiert Drogistenausbildung

Dm-Drogeriemarkt will die duale Ausbildung für Drogisten, die es in Deutschland und Österreich gibt, auch in südosteuropäischen dm-Ländern einführen. Dafür haben 70 Teilnehmer aus Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Bosnien die Lehrabschlussprüfung absolviert, als Ergebnis eines 2016 gestarteten Pilotprojekts.