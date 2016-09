Dynamik schwindet Welthandel wächst langsamer als erwartet

Der globale Handel verliert weiter an Dynamik: 2016 wird das Wachstum nach jüngsten Schätzungen noch geringer ausfallen als bislang erwartet. Statt mit 2,8 Prozent rechnet die Welthandelsorganisation nur noch mit einem Plus von 1,7 Prozent – so wenig wie zuletzt zur Finanzkrise 2009.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.