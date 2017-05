Frische-Lieferdienst Post-Chef macht Kooperation mit Amazon offiziell

Bei der jüngsten Hauptversammlung hat Post-Chef Frank Appel die Zusammenarbeit zwischen der Paket-Tochter DHL und dem Online-Riesen Amazon bestätigt. Der Lieferdienst für frische Lebensmittel Amazon Fresh steht in Deutschland in den Startlöchern und hat sich DHL als exklusiven Logistikpartner an Bord geholt.

