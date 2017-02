E-Commerce-Geschäft Otto behält Online-Wachstum bei

Im Internet bleibt der Hamburger Handelskonzern Otto in der Wachstumsspur: Mit einem Plus von 10 Prozent wird die Online-Dynamik aus dem Vorjahr beibehalten - auch in Deutschland. Damit liegt der Händler aber leicht unter dem Marktwachstum.

