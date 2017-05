E-Commerce Hello Fresh baut Sortiment aus

Hello Fresh erweitert sein Sortiment um Wein und Kochzubehör-Artikel. Die neuen Produkte gibt es zunächst nur in den USA; später sollen sie auch in Deutschland verkauft werden. Der Kochboxen-Anbieter hat 2016 weltweit seine Umsätze verdoppelt, schreibt aber weiterhin Verluste.

