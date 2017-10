E-Commerce Walmart will online 40 Prozent wachsen

Die hohen Investitionen in das E-Commerce-Geschäft sollen auch im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum von Walmart anfeuern. Ein Plus von 40 Prozent erwartet der Händler für seine US-Online-Umsätze. Vor allem bei E-Food fährt der Händler das Tempo hoch.Walmart geht den Online-Wettbewerb weiter offensiv an. Das zeigt sich auch beim Ausblick, den der weltweit größte Händler für das Geschäftsjahr 2019, das im kommenden Februar startet, gibt: In diesem will der Händler nämlich das Wachstum im Netz hochhalten.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.