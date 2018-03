E-Commerce dm expandiert online in weitere Länder

dm expandiert online in weitere Länder

dm baut seine Präsenz länderübergreifend im Online-Geschäft aus: Dafür hat der Drogeriemarktbetreiber neue Shops in drei osteuropäischen Ländern eröffnet.

Der Drogeriemarktbetreiber dm startet in weiteren Ländern in den Online-Handel: Künftig können auch Kunden des Händlers in Ungarn, Tschechien und der Slowakei über das Internet ein