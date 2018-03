E-Food Monoprix verpartnert sich mit Amazon Prime Now

Monoprix verpartnert sich mit Amazon Prime Now

Die Casino-Tochter Monoprix und Amazon haben eine Partnerschaft für die Auslieferung von Lebensmitteln über den Schnelllieferdienst Prime Now des US-Onlinehändlers geschlossen. Der Start soll noch in diesem Jahr in Paris und Umgebung erfolgen.

Im Wettstreit um eine Zusammenarbeit mit Amazon landet Casino in Frankreich einen Coup: Während der Einzelhändler im Vergleich zu se