E-Food Walmart investiert in chinesischen Online-Lieferservice

Walmart erhöht die Investitionen im chinesischen Online-Geschäft: Mit 50 Mio. US-Dollar steigt der weltgrößte Handelskonzern in den Online-Lebensmittellieferdienst New Dada ein und baut damit die Kooperation mit der Nummer zwei im chinesischen E-Commerce-Markt, JD.com, weiter aus. Die ist nämlich Teileigentümer von New Dada.

