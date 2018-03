E-Food Walmart weitet Lebensmittel-Lieferung massiv aus

Walmart erhöht im Online-Lebensmittelhandel den Druck: Einem Medienbericht zufolge will der Konzern bis zum Ende des Jahres Lebensmittel in mehr als 100 Städte in den USA ausliefern.

Der Wettbewerb im E-Food-Business der US-Lebensmittelhändler verschärft sich stetig. Nun erhöht die Nummer eins im US-Handel den Druck: Walmart will die Lebensmittellieferung von derzeit sechs