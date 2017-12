E-Mobilität Kaufland plant rund 100 E-Ladestationen

Während die EU-Kommission Händlern eine Quote für E-Ladesäulen auferlegen will, bauen diese sicherheitshalber vor: Kaufland kündigt an, bis Anfang 2019 rund 100 Schnell-Ladestationen für Elektroautos zu installieren.

Der Großflächendiscounter Kaufland investiert in E-Ladesäulen: Bis Anfang 2019 sollen rund 100 Schnell-Ladestationen für Elektroautos