EU-Kommission Amazon soll 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Die EU-Kommission treibt den Kampf gegen Steuerdeals von Tech-Riesen in Europa voran. Amazon soll nun 250 Mio. Euro an Steuern an Luxemburg nachzahlen. Und auch Irland bekommt wegen der Sonderbehandlung von Apple weiteren Ärger. Im Kampf gegen illegale Steuervorteile für multinationale Konzerne hat die EU-Kommission eine Regelung Luxemburgs für den Onlineversandhändler Amazon für unzulässig erklärt.

