EU-Kommission Amazon soll 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Die EU-Kommission drückt dem Online-Riesen Amazon Steuerrückzahlungen in Millionenhöhe auf. Satte 250 Mio. Euro soll der US-Konzern an Luxemburg nachzahlen. Die EU-Wettbewerbshüter gehen juristisch gegen Steuerdeals der US-Technologiekonzerne Amazon und Apple in Europa vor. Amazon habe in Luxemburg unlautere Steuererleichterungen von rund 250 Millionen Euro erhalten, teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.