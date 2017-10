Edeka Niemerszein in Hamburg Wohnzimmer mit großem Kühlschrank

Die Hamburger Kaufmannsfamilie Niemerszein setzt mit ihrem frisch renovierten Edeka-Markt an der Hallerstraße Maßstäbe. Wohnlich, modern, aufgeräumt – mit vielen regionalen und lokalen Spezialitäten.#GALERIE1134# Komplettrenovierung. So lautete der Auftrag für den 800 Quadratmeter-Markt an der Hallerstraße im Hamburger Villenviertel Rotherbaum der Edeka-Kaufmannsfamilie Niemerszein.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.